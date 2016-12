आरबीआई का आदेश- एक जनवरी से ATM से निकाल सकेंगे 4500 रुपये

नोटबंदी की घोषणा के बाद 25 नवंबर को आरबीआई ने पैसे निकालने की वीकली लिमिट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 0:37 [IST]

English summary

Cash withdrawal limit from ATMs increased to Rs 4500 from January 1 says rbi.