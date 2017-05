प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे कार में सवार, बाइक सवार को कुचला, मौत

हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती के वाहन के नीचे एक बाइक सवार कुचला गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 12:07 [IST]

Car of Himachal BJP President crushed a bike rider to death.

