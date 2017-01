जवान तेज बहादुर से पहले CAG भी उठा चुकी है सेना के खाने पर सवाल

वर्ष 2016 में संसद में आई थी कैग की रिपोर्ट जिसमें सैनिकों को मिल रहे घटिया क्‍वालिटी के खाने का जिक्र था। रिपोर्ट जम्‍मू कश्‍मीर में डेप्‍लॉय ट्रूप्‍स को मिलने वाले राशन पर आधारित थी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:28 [IST]

English summary

The report of the CAG that was tabled in Parliament in 2016 noted that the food items to the soldiers were given past their expiry date.