केंद्रीय मंत्री ने रास्ते में देखा हादसा, काफिला रोक बुलाई एंबुलेंस

पालमपुर जाने के रास्ते में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने एक हादसा देखा तो उन्होंने काफिला रोक घायल की मदद के लिए एंबुलेंस बुलाई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 12:31 [IST]

English summary

Cabinet minister J P Nadda helped injured in the way to Palampur.