कैबिनेट ने लगाई महुर, खत्म होंगे बेहद पुराने हो चुके 105 कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 105 पुराने अधिनियमों को हटाने के लिए निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2017 संसद में पेश करने को मंजूरी दी है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 20:35 [IST]

English summary

Cabinet approves the repealing of the obsolete and redundant laws