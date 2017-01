1 फरवरी को ही पेश होगा बजट, लेकिन चुनावी राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं नहीं: सूत्र

नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और फरवरी में पेश होने वाले आम बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों की आशंकाओं को अब विराम लग गया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। बजट तय तारीख यानी 1 फरवरी को ही पेश होगा, हलांकि सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि इस बजट में चुनावी राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं नहीं की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनावों वाले राज्यों के लिए इस बजट में कोई खास घोषणा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि पांच राज्यों में चुनाव और बजट की तारीख को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है, इस लिए बजट की तारीख आगे बढाई जाए। विपक्षी दलों ने इस मांग को न केवल चुनाव आयोग के सामने रखा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी।

#Budget presentation on Feb 1 a done deal; no specific announcement for #poll-bound states to be made, say top sources.