UP चुनाव: BSP ने तीसरे चरण के लिए जारी की 40 प्रचारकों की सूची

तीसरे चरण के लिए लिए बसपा ने 40 प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 40 नाम शामिल किए गए हैं, जो बसपा के लिए प्रचार करेंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 21:32 [IST]

English summary

BSP released list of 40 campaigners for 3rd phase of elections in Uttar Pradesh.