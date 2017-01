BSF जवान के आरोपों पर अधिकारी बोले, शराबी और अनुशासनहीन है

बीएसएफ जवान के सोशल मीडिया पर वीडियो पर अधिकारियों ने दी सफाई, बोले जवान के खिलाफ कई शिकायते हैं, इस वीडियो के पीछे की मंशा पर उठाए सवाल

Tuesday, January 10, 2017, 13:04 [IST]

BSF takes on the soldier for the allegation levied on officials in a video on social media. Officials says soldier is serial offender of discipline.