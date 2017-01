BSF जवान तेज बहादुर की पत्नी का दावा, वीडियो डालने के बाद पति से नहीं हुई बात

बीएसएफ जवान तेज बहादुरी की पत्नी का दावा है कि वीडियो डालने के बाद से वो पति से संपर्क नहीं कर पा रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 22:35 [IST]

English summary

The wife the BSF jawan, Tej Bahadur Yadav, has taken to Facebook to allege that she had lost contact with her husband since Monday evening after videos went viral.