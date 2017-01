BSF जवान तेज बहादुर का नया ऑडियो सामने आया, कहा- बनाया जा रहा है शिकायत वापस लेने का दबाव

तेज बहादुर की पत्नी ने बुधवार को एक ऑडियो जारी करके आरोप लगाया था कि उनके पति पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर उनके पति को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और बीएसएफ की होगी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:17 [IST]

English summary

BSF jawan tej bahadur yadav is now facing trouble claims his wife .