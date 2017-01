बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने आखिर क्यों उठाई सिस्टम के खिलाफ आवाज, ये है बड़ी वजह

तेज बहादुर के दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:18 [IST]

English summary

BSF Jawan Tej Bahadur yadav comes from army family, so he raised voice against system.