जिस BSF जवान को अधिकारी बता रहे अनुशासनहीन, उसे गोल्ड मेडल समेत मिल चुका है 16 बार सम्मान

गुरुवार को बीएसएफ के इस जवान ने सोशल मीडिया पर चार वीडियो डाले थे। जिसके बाद यह सभी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और देश की मीडिया ने भी ये वीडियो दिखाए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 15:35 [IST]

English summary

BSF jawan tej bahadur said he got honor 16 times including gold medal