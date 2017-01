लांस नायक यज्ञ प्रताप की पत्नी बोली- जब्त कर लिया गया है पति का फोन, कैसे दिखाएंगे सबूत

ऋचा ने मीडिया से कहा कि यज्ञ प्रताप सिंह का फोन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने दूसरे के फोन से घर में कॉल किया तब वह रो रहे थे । अधिकारियों के व्यवहार के विरोध में वह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

ऋचा ने मीडिया से कहा कि यज्ञ प्रताप सिंह का फोन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने दूसरे के फोन से घर में कॉल किया तब वह रो रहे थे । अधिकारियों के व्यवहार के विरोध में वह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा, 'उस फोन में मेरे पति ने कई रिकॉर्डिंग कर रखी थीं। सारे सबूत उसी में मौजूद हैं। अगर फोन नहीं मिला तो हम क्या सबूत दिखा पाएंगे।' READ ALSO: अर्धसैनिक बलों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाई गई रोक

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 15:16 [IST]

English summary

BSF jawan tej bahadur's wife demands cbi inquairy of the whole matter.