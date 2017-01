नहीं रहे बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी, हार्ट अटैक से निधन

हिंदी फिल्मों में अपने गंभीर अभिनय और कॉमेडी के लिए अभिनेता ओम पुरी एक विशेष पहचान रखते थे। उनकी यादगार फिल्मों में नरसिम्हा, धूप, डिस्को डांसर, माचिस, चाइना गेट, मालामाल वीकली, हलचल आदि थीं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 9:37 [IST]

