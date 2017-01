हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फ में दबी मिलीं NIT के दो छात्रों की लाशें, कई दिनों से थे लापता

यह अब तक पुख्ता नहीं हो पाया है कि छात्र मंदिर की ओर जा रहे थे या फिर वापस लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने अपने परिजनों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 12:49 [IST]

English summary

Bodies of two nit students found in Himachal Pradesh’s Mandi district.