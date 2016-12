राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार, कहा- कांग्रेस का केजरीवालकरण हो चुका है

कांग्रेस उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन पर पार्टी के ही लोग यकीन नहीं रखते।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:36 [IST]

English summary

BJP said Rahul Gandhi should first answer who benefited from the 'mota maal' in VVIP Chopper scam.