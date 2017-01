भाजपा के पास प्रियंका से खूबसूरत प्रचारक हैं तो दिखाइए, सेवा भी कराइए: आजम खां

कटियार ने कहा था कि उनकी पार्टी में प्रियंका से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी में खूबसूरत महिलाओं की कमी नहीं है।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 12:36 [IST]

English summary

Senior BJP leader Vinay Katiyar today triggered a controversy by saying they were more beautiful women star campaigners than Priyanka Gandhi. here is SP leader Azam Khan's Reaction.