उत्तराखंड चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की दूसरी लिस्ट

उत्तराखंड चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में बाकी बचे छह उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 10:45 [IST]

BJP releases second candidate list for Uttrakhand Election. This list includes 6 name, earlier party had released 64 candidates list.