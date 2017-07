स्वामी के निशाने पर डोवाल, पूछा अलर्ट के बाद भी क्यों हुआ हमला

नई दिल्ली। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके ना सिर्फ एनएसए अजीत डोवाल बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव पर भी निशाना साधा है।

Since the Govt had prior information and warning as early as June 25th, somebody in the bureaucracy is accountable! Who? PTs can guess?