चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान पर कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सांसद की टिप्पणी को सांप्रदायिक करार देते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:24 [IST]

BJP MP Sakshi Maharaj said to EC I did not make any wrong statement.