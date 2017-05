बीजेपी सांसद हनीट्रैप केस: महिला के घर से मिले कंडोम और वियाग्रा की गोलियां

पुलिस को महिला के घर से 500 जीबी का एक डीवीआर मिला है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.शक है कि इसमें कई हाईप्रोफाईल नेताओं के स्टिंग हो सकते हैं

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:52 [IST]

English summary

bjp mp honey trap case,police found condom and viagora at her home