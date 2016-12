भाजपा विधायक ने ही स्मृति इरानी को घेरा, पढ़िए पूरा मामला

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी पर निशाना साधते हुए एक बीजेपी नेता ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में बीजेपी नेता ने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया है कि कर्नाटक भी भारत का ही एक अंग है।

पूरा मामला उस समय सामने आया जब कपड़ा मंत्रालय की ओर से ई-धागा ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप की खासियत है कि इसके जरिए धागे की जानकारी के साथ-साथ बुनकर दूसरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं।

नोटबंदी के बीच स्मृति इरानी की दरियादिली सोशल मीडिया पर वायरल

शुरूआत में ई-धागा ऐप को हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में लॉन्च किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही ई-धागा ऐप तमिल, बंगाली, उड़िया, उर्दू और असम भाषा में भी इसे लॉन्च किया जाएगा।

इन भाषाओं की लिस्ट में कन्नड़ का नाम नहीं था। इसी को देखते हुए कर्नाटक के बीजेपी विधायक सीटी रवि ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया।

बीजेपी विधायक सीटी रवि ने ट्वीट में कहा कि स्मृति इरानी जी को याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक भी भारत का हिस्सा है। कृपया 'ई-धागा' को कन्नड़ में भी जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। इसके लिए एडवांस में शुक्रिया।

नोटबंदी के बीच चंडीगढ़ चुनाव में BJP का डंका, हासिल की जबरदस्त जीत

Reminding Smt @smritiirani that Karnataka is also part of India. Kindly launch 'eDhaga' in Kannada also at the earliest. Thanks in advance. https://t.co/uMqjEjew4U