भाजपा नेता के बिगड़े बोल, ममता बनर्जी को कहा हिज...

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब अमर्यादित बयानबाजी तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भाजपा के एक स्थानीय नेता ने बेहद विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता के बयान का वीडियो एएनआई ने जारी किया है।

भाजपा नेता श्यामपदा मंडल ने एक जनसभा में विवादित बयान देते हुए कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी पुरुष हैं या महिला। वो एक हिजड़ा बन गई हैं, जिन्हें आप बस या ट्रेन में देखते हैं।' भाजपा नेता के एक इस बयान को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

देखिए भाजपा नेता के बयान का वीडियो:-

Can't understand whether Mamata Banerjee is a man or woman. She has become a ‘hijra' as you see in trains/buses says BJP's Shyamapada Mondal pic.twitter.com/s5hWu7FLoi