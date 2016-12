भाजपा नेता ने कहा, 1 जनवरी से खत्म हो सकती है पैसे निकालने पर पाबंदी

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि पैसे निकालने की सीमा को 1 जनवरी से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि रोजना 25-30 करोड़ रुपए छापे जा रहे हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:44 [IST]

bjp leader santosh gangwar said withdrawal limit may end by 1 january