आरक्षण को लेकर RSS नेता के बयान पर घिरी बीजेपी, विरोधियों ने कहा- माफी मांगें PM नरेंद्र मोदी

आरएसएस प्रवक्ता मोहन वैद्य ने बयान पर बवाल मचता देख सफाई दी है। उन्होंने कहा, 'मैंने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। मैंने यह कहा था कि जब तक समाज में लोगों के बीच भेदभाव है।'

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 10:31 [IST]

English summary

BJP in trouble after rss leader manmohan vaidya's statement on reservation.