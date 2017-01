मोदी के खिलाफ फतवा जारी करने वाले इमाम की गिरफ्तारी की मांग

राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'हम चाहते हैं कि इमाम को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। यह न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि देश की जनता का भी अपमान है।'

Monday, January 9, 2017, 8:20 [IST]

BJP demands for arrest of Imam in kolkata for issuing fatwa against modi.