भाजपा ने गोवा चुनाव के लिए जारी की 29 उम्मीदवारों की सूचि

भाजपा ने गोवा चुनाव के मद्देनजर जारी की 29 उम्मीदवारों की सूचि, गोवा में मौजूदा 19 विधायकों को पार्टी ने दिया टिकट, गोवा में कुल 40 विधानसभा सीट हैं।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:48 [IST]

English summary

BJP announces its list of 29 candidate for Goa assembly election 2017. There 40 seats in Goa assembly, 19 sitting mla's got the ticket.