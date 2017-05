बिलकिस बानो केस में 11 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, 6 पुलिसवाले भी दोषी करार

बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना में बिलकिस की तीन साल की बेटी और दो दिन का बच्चे की भी मौत हुई थी।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 12:35 [IST]

The Bombay high court on Thursday upheld the life imprisonment of 11 convicts in the Bilkis Bano rape and murder case and refused the death penalty as the CBI had demanded.