बिहार नाव हादसा: आंखों में आंसू और अपनों की तलाश में भटकते लोग

कहा जा रहा है कि इस नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लगाया गया है।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 9:57 [IST]

English summary

23 people were reported dead and nearly a dozen missing as a boat carrying more than 50 people from Sabalpur Diara to Gandhi Ghat in the state capital capsized on Saturday evening.