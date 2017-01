स्‍वामी ओम ने कहा है कि सलमान खान को एड्स है। इसी कारण वो शादी नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी शादी लंदन में हो चुकी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 13:11 [IST]

English summary

Swami Om might have been kicked out of Bigg Boss 10 house. But such is the hangover of self styled Baba that he keeps resonating with his lofty words. Now he claims that Salman Khan has AIDS!