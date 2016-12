31 दिसंबर से पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट रखने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

31 दिसंबर के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट रखने वालों को 10 हजार रुपए का कम से कम देना होगा जुर्माना

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:18 [IST]

English summary

Big news 10 thousand rupees minimum fine for holding demonetised note from 31 December. There will be no jail term for holding demonetised note.