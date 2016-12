अमेरिका ने भारत को की मिलिट्री हेलीकॉप्‍टर्स और इंफेंट्री कॉम्‍बेट व्‍हीकल्‍स के विकास और उत्‍पादन की पेशकश।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:58 [IST]

English summary

US has offered India for joint development and production of military helicopters and infantry combat vehicles under the Defence Technology and Trade Initiative (DTTI).