नोटबंदी के आखिरी 10 दिनों में जमा कराए गए पुराने नोटों पर छानबीन करेगी सरकार

क्या आपने नोटबंदी के आकिरी 10 दिनों में बैंक में नकदी जमा करवाए थे। अगर हां तो सरकार उन खातों की जांच कर रही है।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 21:28 [IST]

English summary

Expanding scrutiny of suspicious transactions post demonetisation, the government has begun analysing deposits in new accounts and loan repayments as well as transfers to e-wallets and advance remittance for imports during the last 10 days of deadline to turn in junked notes.