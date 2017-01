बेंगलुरु छेड़छाड़ मामला: ना घूमो, ना पार्टी करो, ना सांस लो... वरना रेप हो जाएगा...

बेंग्लुरू में 31 दिसंबर की रात शहर के प्रमुख इलाके में भीड़ का फायदा उठाकर कई लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ हुई थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 13:12 [IST]

English summary

You need to read this woman's Twitter thread after the Bengaluru New Year Evening 'mass molestation' on Street, Its really Painful.