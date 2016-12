2000 रुपये के नकली नोट बनाने का गजब तरीका, पुलिस भी रह गई हैरान

आरोपियों की यह ट्रिक चार दिन ही चली। बीते शुक्रवार को उन्होंने यह खेल शुरू किया था। उन्होंने एक दोस्त की दुकान में फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करके नकली नोट बनाए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 10:06 [IST]

English summary

Bengaluru men used copier and glitter pen to make fake notes of rs 2000.