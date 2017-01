बेंगलुरु छेड़खानी मामला: पुलिस ने खंगाले 60 CCTV कैमरे, नहीं मिला कोई सबूत

प्रवीण सूद ने कहा है कि महिला पुलिसवालों के कंधों पर रोती लड़कियों और उनके दोस्तों की तस्वीरें छेड़छाड़ की घटना से संबंधित नहीं है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:58 [IST]

English summary

Four days after the uproar over alleged incidents of mass molestation on New Year’s Eve in Bengaluru, the city’s police commissioner said police did not find evidence of “any kind of molestation” in the footage from 60-odd CCTV cameras.