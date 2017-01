फिर शर्मसार बेंगलुरु, संभ्रात मर्दों ने सरेआम नार्थ-ईस्ट की लड़कियों को पीटा, दी अश्लील गालियां

बेंगलुरु के बानसवाड़ी कॉलोनी में शहर के कुछ संभ्रात लोगों द्वारा सरेआम दो नार्थ-ईस्ट की लड़कियों की डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:53 [IST]

English summary

Bengaluru witnesses one more case of racial attack. Neighbours assaulting a student, a native from northeast in Bengaluru has been captured on camera.