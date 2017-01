नवजोत सिंह सिद्धू: कभी कांग्रेस को बताया था मुन्नी से भी बदनाम, आज उसी का थामा हाथ

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल ने अपने निवास स्थान पर सिद्धू का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले सिद्धू की पत्नी भी कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू, पहले राहुल से की मुलाकात

बीजेपी के टिकट पर साल 2004 से 2014 तक अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद दिल खोलकर पार्टी और राहुल गांधी की तारीफ की। सिद्धू ने कहा कि फ्रंट फुट पर नई पारी की शुरुआत है। पंजाब, पंजाबियत और हर पंजाबी को जीतना होगा।

सिद्धू ने दी थी राहुल गांधी को स्कूल जाने की सलाह

आपको बता दें कि आज जिस पार्टी की और राहुल गांधी की दिल खोलकर तारीफ सिद्धू कर रहे हैं, उसी पार्टी को कुछ वक्त पहले उन्होंने मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम बताया था और कहा था कि कांग्रेस जिस युवराज राहुल गांधी के दम पर सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है, उन्हें तो ठीक तरह से तालिम की जरूरत है और इसलिए सिद्धू ने राहुल गांधी को स्कूल जाने की सलाह दे डाली थी।

सिद्धू के अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना

सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, अकाली दल के पूर्व विधायक परगट सिंह के साथ पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। सूत्रों ने कहा कि सिद्धू के अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है जहां का प्रतिनिधित्व वर्तमान में उनकी पत्नी नवजोत कौर कर रही हैं।

BREAKING: After meeting him, Navjot Singh Sidhu has adviced Rahul Gandhi to finish his school first. pic.twitter.com/ufZrKyOwzQ