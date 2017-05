BBC SPECIAL: कौन हैं सुकमा हमले के माओवादी कमांडर

सरकारी सूत्रों से पता चला है कि हमले में माओवादियों की चार कंपनियां शामिल थीं जिनका नेतृत्व पांच कमांडर कर रहे थे.

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 6:45 [IST]

English summary

BBC Special: Who is the Maoist commander of Sukma attack?