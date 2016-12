यूपी चुनाव के लिए बरेली में अंजुम और शहला ताहिर को सपा का टिकट

सपा ने बरेली में अंजुम रशीद और शहला ताहिर को चुनावी टिकट दिया है। अंजुम रशीद को बहेड़ी से और शहला को नवाबगंज से टिकट मिला है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 0:22 [IST]

English summary

Samadwadi party give election ticket to Anjum rashid and shahla tariq from Bareilly for up assembly election 2017.