बैंकों ने फिर बदला फैसला, कार्ड पेमेंट पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

बैंकों ने फैसला लिया था कि पेट्रोल पंप मालिकों से ट्रांजेक्शन फीस वसूली जाएगी। इस फैसले के विरोध में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सोमवार से कार्ड पेमेंट स्वीकार नहीं करने की घोषणा कर दी।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 23:10 [IST]

English summary

Banks will not charge any transaction fee on card payments.