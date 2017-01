नोटबंदी के बीच एक बैंकर ने बताया अपना अनुभव, सोशल मीडिया में हुआ वायरल

एक महिला बैंकर ने नोटबंदी के बाद की स्थिति को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। जिसमें उन्होंने एक बैंककर्मी के तौर पर तत्कालीन स्थिति को बयां करने की कोशिश की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 15:15 [IST]

English summary

Banker from Ahmedabad shares story what happened just one day after demonetisation.