मनी लॉड्रिंग के आरोपों से आहत बैंक कैशियर ने की आत्महत्या

नोटबंदी के फैसले के बाद एक और बैंक कर्मचारी की मौत, अपने उपर लगे आरोपों से आहत कर्मचारी ने की आत्महत्या

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:29 [IST]

Bank cashier committed suicide after he was blamed of money laundering. Police says there was no case against him.