बांग्लादेशी सेक्स वर्कर ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, 'मुझे दस हजार के नोट बदलने हैं और घर जाना है'

बांग्लादेशी महिला ने पीएम से मांग की है कि उसके पास 10,000 रुपये पुराने नोट हैं, जिसे वो बदलना चाहती है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 12:38 [IST]

Other articles published on May 5, 2017