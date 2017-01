बाबा रामदेव का दावा, एक दिन पतंजलि को पाकिस्तान में भी ले जाएंगे

रामदेव ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपने साथ एक रुपया लाती हैं और यहां से 100 रुपए लेकर जाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कोई जरूरत नहीं है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:50 [IST]

English summary

Baba Ramdev says, will takes Patanjali to Paksitan One Day.