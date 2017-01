बाबा रामदेव ने दी ओलम्पिक पहलवान को दंगल की चुनौती

बाबा रामदेव ने ओलंपिक पहलवान आंद्रे स्टेडनिक को कुश्ती की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अंंतर्राष्ट्रीय पहलवान के साथ लड़ना रोचक होगा।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 20:08 [IST]

English summary

Baba Ramdev has challenged Andrey Stadnik, who beat Sushil Kumar in 2008 Olympics, to wrestle him.