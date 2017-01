विधानसभा चुनाव 2017: मार्च में ही पूरा होगा 4 राज्यों की सरकार का कार्यकाल

5 राज्यों में प्रति उम्मीदवार खर्च की जाने वाली सीमा 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच तय की गई है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:44 [IST]

Elections dates were announced for Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur, Goa and Punjab.Counting for all the five states that go to elections will be held on March 11.