असम: बाढ़ से अभी तक 44 लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा प्रभावित

असम । असम में बाढ़ ने हालत खराब कर रखी है। इस भयंकर बाढ़ ने अब तक 44 लोगों की जान ले ली है। बाढ़ से राज्य के माजुली, धेमाजी, सिवसागर, गोलाघाट और नगांव जिलों पर बुरा असर पड़ा है। वहीं 24 जिलों में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं।

राज्य के 31 हजार लोगों के लिए 294 राहत शिविर लगाए गए हैं। राहत दल राहत एवं बचाव कार्य में लगे हैं और अब तक 2 हजार से ज्यादा लोगों को बचाया गया है।

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बुधवार को बाढ़ग्रस्त माजुली जिले का दौरा कर राहत शिविरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने माजुली और काजिरंगा नेशनल पार्क में भी दौरा किया जिसे बाढ़ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार फंड की कोई कमी नहीं है। राहत शिविरों में फंड पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उत्तर-पश्चिमी राज्य में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग बुलाई हैं।

