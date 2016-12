अगले दो महीनों के अंदर पंजाब में चुनाव जो जाएंगे और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसके चुनाव में उतरने की तैयारी भी कर ली है। इसी बीच दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया है

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:22 [IST]

English summary

arvind kejriwal says we offer navjot singh sidhu to deputy cm post in pujab