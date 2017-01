केजरीवाल ने अपने रिश्‍तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल को 2014 से 2016 के बीच कंस्‍ट्रक्‍शन के कई सरकारी काम दिए। एनजीओ का अरोप है कि इसी काम में कई डमी कंपनी बनाकर करोड़ों का काम दिखाया गया।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:54 [IST]

English summary

Arvind Kejriwal's brother-in-law is being investigated over allegations that he swindled the Delhi Government.